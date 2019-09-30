Реттори заверяет, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов. Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца.

с чего всё началось

Национальный испанский суд закрыл дело, фигурантом которого являлся аргентинский футболист Лионель Месси. Иск был подан экс-сотрудником благотворительного фонда спортсмена Федерико Реттори. Реттори обвинил Месси и его родных в мошенничестве, налоговых преступлениях и отмывании денег в фонде.

Суд Испании закрыл дело по обвинению Лионеля Месси в мошенничестве

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