Футбол
Вечерняя МоскваСуд Испании закрыл дело по обвинению Лионеля Месси в мошенничестве
Национальный испанский суд закрыл дело, фигурантом которого являлся аргентинский футболист Лионель Месси. Иск был подан экс-сотрудником благотворительного фонда спортсмена Федерико Реттори. Реттори обвинил Месси и его родных в мошенничестве, налоговых преступлениях и отмывании денег в фонде.
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с чего всё началось
Реттори заверяет, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов. Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца.ТАСС13:19
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