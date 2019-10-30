Политика
ТАСССуд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
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Происшествия
В Иваново задержали группу телефонных мошенников
В Иваново задержали группу из девяти человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве и краже денег с банковских карт россиян в разных регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 1 ноября.
Известия 03:05
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия вчера в 08:40
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе тыквы для здоровья 80% россиян
Evo-rus.com вчера в 04:08
Происшествия
Знакомый назвал убийцу ребенка в Нарьян-Маре социофобом
Знакомый мужчины, убившего шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, на условиях анонимности рассказал, что злоумышленник это осенью пытался покончить с собой.
Телеканал 360° вчера в 18:51
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Как уточняет источник, в зарубежной Медицинской классификации болезней десятого созыва (МКБ-10) нет следующих заболеваний: вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза и иммунодефицита человека.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
Энергетика
«Нафтогаз Украины» поднял цены на газ для промышленности
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей на 19%.
Expert.ru 03:58
Здоровье
«Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина»
Сделано это в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия), использованную в производстве изымаемых серий лекарственного препарата.
Фармацевтический вестник 02:44
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции в Петербурге
На пресс-конференции появился муж Заворотнюк. В мюзикле принял участие Петр Чернышев, который является мужем Анастасии Заворотнюк.
Piter.tv 02:41
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Здоровье
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Гаджеты
Бывший руководитель Apple присоединился к стартапу с целью избавить смартфоны от шлейфов
3DNews 03:40
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Футбол
«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ
«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира.
Матч ТВ 02:11
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 03:28
Политика
Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили
Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Общество
Упрощённые правила получения вида на жительство вступили в силу
Как ранее писал News.ru, согласно новым поправкам в закон, высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат вид на жительство на срок действия их разрешения на работу.
News.ru вчера в 18:36
Происшествия
Опознан один из нападавших на экс-мэра Киселевска
Коммерсантъ Новосибирск 03:26
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Общество
В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat
Ведомости вчера в 18:16
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
SpeedMe вчера в 01:11
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
Пуэрто-риканский поп-певец Рики Мартин стал отцом в четвертый раз. У певца и его супруга появился еще один сын.
МИР 24 30 октября в 09:31
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50