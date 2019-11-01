Политика

РБКРБКИзраиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Верховный суд приостановил экстрадицию и обязал Минюст определиться с решением по Буркову до 12:00 воскресенья, 3 ноября. США считают Буркова причастным к махинациям с кредитными картами американцев. Он был задержан в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве в 2015 году.
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Израиль передумал выдавать США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина

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Защита Буркова обжалует решение Минюста Израиля об экстрадиции в США

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Посол РФ в Израиле прокомментировал решение экстрадировать Буркова в США

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Посол России назвал неприемлемым решение Минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США

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Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

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Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

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Человек сгорел в ДТП под Южно-Сахалинском

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Предполагается ввести запрет на движение на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности в пешеходных зонах за исключением детей не достигших семилетнего возраста.
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

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Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
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Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
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"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
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Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
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По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
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Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.
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Происшествия

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Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
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Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

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Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.
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Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
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