Политика

КоммерсантъКоммерсантъСуд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова. Это решение суд принял после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша.
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Семья израильтянки Иссахар остановила экстрадицию россиянина Буркова в США

Взгляд.ру01:20

Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию российского хакера в США. Его могут обменять на израильтянку

Дождь01:47

Посол России в Израиле назвал неприемлемой экстрадицию Буркова в США

Известиявчера в 20:35

Главные новости к утру 1 ноября

Коммерсантъ00:05

Посол РФ в Израиле прокомментировал решение экстрадировать Буркова в США

РИА Новостивчера в 19:05

Посол России назвал неприемлемым решение Минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США

ТАССвчера в 19:36

Защита Буркова обжалует решение Минюста Израиля об экстрадиции в США

RT на русском30 октября в 16:08
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Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

News.ru 30 октября в 06:16
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
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Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Политика

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Хоккей

Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ

The Moscow Post 30 октября в 03:35
Шоу-бизнес

Глюкоза предстала в образе растолстевшей старушки

Волга-Медиа 01:55
Здоровье

Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей

Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ вчера в 11:45
Общество

NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»

VSE42.RU вчера в 06:36
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Политика

НАТО призвало Россию вернуть Крым

В октябре этого году спикер украинского МИД Катерина Зеленко объявила, что Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета над Крымом, однако первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда», передает «Национальная служба новостей».
URA.Ru вчера в 10:03
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 30 октября в 09:38
Общество

Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России

Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Политика

Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку

Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
Комсомольская правда вчера в 07:55
Происшествия

Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга

Страховая компания оплатит долг за ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей Дмитрий Панов.
РИА Новости вчера в 09:38
Армия и оружие

Турция передала России 18 пленных сирийских военных

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
РИА Новости вчера в 21:47
Космос

Ракету «Протон-М» отправили на Байконур

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС 02:15
Кино

LA Times: критикам не понравились сериалы от Apple TV+

Кинокритики прохладно встретили телесериалы, доступные подписчикам стримингового сервиса Apple TV+, сообщает издание LA Times.
Газета.Ru 29 октября в 07:02
Армия и оружие

Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне

Исходя из опыта двух предыдущих мировых войн, Памукоглу полагает, что Вашингтон и Москва вступят в коалицию против Пекина.
Известия вчера в 21:18
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 04:45
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru вчера в 03:19
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия 30 октября в 19:26
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Футбол

Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»

В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Авто

Для правительства Ростовской области купят автомобили на 24 млн рублей

Напомним, что в прошлом году на аренду автомобилей для чиновников власти Ростовской области выделили более 300 млн рублей, а кроме того, купили 23 машины за 64,5 млн рублей.
Donnews.ru вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания вчера в 09:24
Футбол

Каррера может возглавить «Удинезе»

Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды.
ProstoProSport вчера в 23:35
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