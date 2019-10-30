Политика
КоммерсантъСуд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова. Это решение суд принял после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша.
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Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России
Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
Политика
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Происшествия
В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб
В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Хоккей
Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ
Шоу-бизнес
Глюкоза предстала в образе растолстевшей старушки
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Политика
НАТО призвало Россию вернуть Крым
В октябре этого году спикер украинского МИД Катерина Зеленко объявила, что Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета над Крымом, однако первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда», передает «Национальная служба новостей».
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Политика
Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку
Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
Страховая компания оплатит долг за ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей Дмитрий Панов.
Армия и оружие
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
Космос
Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
Кино
LA Times: критикам не понравились сериалы от Apple TV+
Кинокритики прохладно встретили телесериалы, доступные подписчикам стримингового сервиса Apple TV+, сообщает издание LA Times.
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне
Исходя из опыта двух предыдущих мировых войн, Памукоглу полагает, что Вашингтон и Москва вступят в коалицию против Пекина.
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Футбол
Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»
В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Авто
Для правительства Ростовской области купят автомобили на 24 млн рублей
Напомним, что в прошлом году на аренду автомобилей для чиновников власти Ростовской области выделили более 300 млн рублей, а кроме того, купили 23 машины за 64,5 млн рублей.
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Футбол
Каррера может возглавить «Удинезе»
Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды.