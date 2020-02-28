Происшествия
REGNUMВ Кабо-Верде суд вынес приговор 11 российским морякам
Решение признать виновными в контрабанде кокаина принял суд Кабо-Верде в отношении 11 российских моряков, задержанных в феврале 2019 года, 28 февраля сообщает Reuters. В качестве наказания суд приговорил их к тюремному наказанию.
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с чего всё началось
Суд в столице Кабо-Верде городе Прая признал в пятницу 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков. Об этом сообщил ТАСС из зала суда российский дипломат после оглашения приговора. "Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки - по 10 лет", - отметил он.ТАСС13:19
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