Происшествия

REGNUMREGNUMВ Кабо-Верде суд вынес приговор 11 российским морякам

Решение признать виновными в контрабанде кокаина принял суд Кабо-Верде в отношении 11 российских моряков, задержанных в феврале 2019 года, 28 февраля сообщает Reuters. В качестве наказания суд приговорил их к тюремному наказанию.
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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

Суд в столице Кабо-Верде городе Прая признал в пятницу 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков. Об этом сообщил ТАСС из зала суда российский дипломат после оглашения приговора. "Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки - по 10 лет", - отметил он.
ТАСС13:19

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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

ТАСС13:19

В Кабо-Верде 11 российских моряков приговорили к тюрьме за контрабанду 9,5 тонны кокаина

Коммерсантъ13:41

В Кабо-Верде российские моряки получили от 10 до 12 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

Новая газета13:53

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Фонтанка.Ру16:15

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Известия14:42

Суд Кабо-Верде признал 11 российских моряков виновными в контрабанде кокаина

Эхо Москвы18:05

В Кабо-Верде российских моряков приговорили к срокам от 10 до 12 лет тюрьмы по делу о наркотиках

Дождь13:55
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