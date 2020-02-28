Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского дипломата, который присутствовал на оглашении приговора в зале суда.
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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

Суд в столице Кабо-Верде городе Прая признал в пятницу 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков. Об этом сообщил ТАСС из зала суда российский дипломат после оглашения приговора. "Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки - по 10 лет", - отметил он.
ТАСС13:19

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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

ТАСС13:19

В Кабо-Верде 11 российских моряков приговорили к тюрьме за контрабанду 9,5 тонны кокаина

Коммерсантъ13:41

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Новая газета13:53

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Фонтанка.Ру16:15

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Известия14:42

Суд Кабо-Верде признал 11 российских моряков виновными в контрабанде кокаина

Эхо Москвы18:05

В Кабо-Верде российских моряков приговорили к срокам от 10 до 12 лет тюрьмы по делу о наркотиках

Дождь13:55
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:37, Ашберн
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