Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского дипломата, который присутствовал на оглашении приговора в зале суда.
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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

Суд в столице Кабо-Верде городе Прая признал в пятницу 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков. Об этом сообщил ТАСС из зала суда российский дипломат после оглашения приговора. "Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки - по 10 лет", - отметил он.
ТАСС13:19

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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

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Суд Кабо-Верде признал 11 российских моряков виновными в контрабанде кокаина

Эхо Москвы18:05

В Кабо-Верде российских моряков приговорили к срокам от 10 до 12 лет тюрьмы по делу о наркотиках

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