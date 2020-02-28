Суд в столице Кабо-Верде городе Прая признал в пятницу 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков. Об этом сообщил ТАСС из зала суда российский дипломат после оглашения приговора. "Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки - по 10 лет", - отметил он.

с чего всё началось

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского дипломата, который присутствовал на оглашении приговора в зале суда.

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

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