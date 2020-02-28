Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского дипломата, который присутствовал на оглашении приговора в зале суда.
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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

Суд в столице Кабо-Верде городе Прая признал в пятницу 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков. Об этом сообщил ТАСС из зала суда российский дипломат после оглашения приговора. "Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки - по 10 лет", - отметил он.
ТАССвчера в 13:19

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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

ТАССвчера в 13:19

В Кабо-Верде 11 российских моряков приговорили к тюрьме за контрабанду 9,5 тонны кокаина

Коммерсантъвчера в 13:41

В Кабо-Верде российские моряки получили от 10 до 12 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

Новая газетавчера в 13:53

Российских моряков в Кабо-Верде приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков. Перевозил порошок и петербуржец

Фонтанка.Рувчера в 16:15

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Известиявчера в 14:42

Суд Кабо-Верде признал 11 российских моряков виновными в контрабанде кокаина

Эхо Москвывчера в 18:05

В Кабо-Верде российских моряков приговорили к срокам от 10 до 12 лет тюрьмы по делу о наркотиках

Дождьвчера в 13:55
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Общество

Касьянов день: что запрещено делать 29 февраля

Сегодня православные вспоминают Касьяна. Этот день считался самым страшным в високосном году, даже демоническим.
Волгоградская правда вчера в 22:16
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
Здоровье

ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
BFM.ru вчера в 14:05
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 26 февраля в 10:26
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия вчера в 10:10
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 27 февраля в 10:12
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Армия и оружие

США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Известия 01:03
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».
Cyber.sports.ru вчера в 14:55
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 14:06
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

RT на русском 27 февраля в 13:56
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Общество

В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников

REGNUM вчера в 12:26
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру вчера в 12:15
Происшествия

В Подмосковье горит овощной склад

В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы.
Вести.Ru 00:55
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru вчера в 18:46
Космос

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
Piter.tv 27 февраля в 00:41
Шоу-бизнес

Иван Телегин отметил день рождения с любовницей

Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
StarHit.ru вчера в 08:00
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК вчера в 03:59
Происшествия

Полиция сообщила о поджоге Лионского вокзала в Париже

В Париже около железнодорожного вокзала Гар-де-Лион, вспыхнул пожар. Все находящиеся на станции люди были эвакуированы.
Газета.Ru вчера в 14:37
Наука

Мотыльки спасаются от хищников благодаря звукоизоляции

Ученые заявили, что насекомые используют их как звукоизоляцию.
МедиаПоток 26 февраля в 12:15
Происшествия

Екатеринбурженка получила пожизненный срок в Швейцарии

Екатеринбурженку Елену Панову приговорили в Швейцарии к пожизненному сроку за причастность к убийству местной жительницы.
Уральский меридиан вчера в 23:45
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

РИА Новости 27 февраля в 18:05
Армия и оружие

В РФ разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, касающееся нарушения российской границей гражданскими самолетами.
Городовой 26 февраля в 07:04
Происшествия

Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб

По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
Российская газета вчера в 22:25
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
REGNUM 00:35
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