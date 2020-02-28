Происшествия
ИзвестияСуд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского дипломата, который присутствовал на оглашении приговора в зале суда.
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с чего всё началось
Суд в столице Кабо-Верде городе Прая признал в пятницу 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков. Об этом сообщил ТАСС из зала суда российский дипломат после оглашения приговора. "Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки - по 10 лет", - отметил он.ТАССвчера в 13:19
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В Кабо-Верде 11 российских моряков приговорили к тюрьме за контрабанду 9,5 тонны кокаина
Коммерсантъвчера в 13:41
В Кабо-Верде российские моряки получили от 10 до 12 лет тюрьмы за контрабанду кокаина
Новая газетавчера в 13:53
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