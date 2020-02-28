Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского дипломата, который присутствовал на оглашении приговора в зале суда.
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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

Суд в столице Кабо-Верде городе Прая признал в пятницу 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков. Об этом сообщил ТАСС из зала суда российский дипломат после оглашения приговора. "Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки - по 10 лет", - отметил он.
ТАССвчера в 13:19

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Суд Кабо-Верде приговорил моряков из России по делу о наркотиках к 10 и 12 годам тюрьмы

ТАССвчера в 13:19

В Западной Африке российские моряки получили большие тюремные сроки по обвинению в контрабанде кокаина

Эхо Москвы02:00

В Кабо-Верде 11 российских моряков приговорили к тюрьме за контрабанду 9,5 тонны кокаина

Коммерсантъвчера в 13:41

В Кабо-Верде российские моряки получили от 10 до 12 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

Новая газетавчера в 13:53

Российских моряков в Кабо-Верде приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков. Перевозил порошок и петербуржец

Фонтанка.Рувчера в 16:15

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Известиявчера в 14:42

Российских моряков приговорили по делу о наркотиках в Кабо-Верде

РЕН ТВвчера в 13:34
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:38, Ашберн
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ToDay News Ufa вчера в 06:14
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В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
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Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

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Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
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Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

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