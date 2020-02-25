Общество

ТАССТАСССуд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Об этом ТАСС сообщили во в вторник в пресс-службе суда.
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Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Александра Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов для ведомства.
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