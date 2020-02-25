Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Об этом ТАСС сообщили во в вторник в пресс-службе суда.

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Политика В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.

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