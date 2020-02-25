Общество
ТАСССуд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Об этом ТАСС сообщили во в вторник в пресс-службе суда.
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Происшествия
В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Армия и оружие
В РПЦ объяснили необходимость освящения оружия массового поражения
Напомним, ранее межсоборное присутствие Русской православной церкви опубликовало для публичного обсуждения проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Общество
СМИ: один из обвиняемых в отравлении болгарского бизнесмена работал в российском представительстве при ВТО в Женеве
Предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Горшков, которого прокуратура Болгарии обвиняет в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, имел дипломатический паспорт и был членом миссии России в ВТО.
Общество
Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
Политика
Сергей Шойгу проинспектировал Пермское суворовское училище
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.
Энергетика
«Газпром нефть» увеличила чистую прибыль на 6,2% в 2019 году
"Газпром нефть" в 2019 году увеличила чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров, на 6,2% по сравнению с 2018 годом - до 400,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Политика
Лавров призвал предотвратить силовое противостояние в космосе
Планы ряда стран Запада по военному освоению космоса свидетельствуют о необходимости мер по предотвращению силового противостояния в этом пространстве.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Гаджеты
Названа цена на Honor View 30 Pro для российского рынка
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам
Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Политика
Шушкевич заявил о попытках России «съесть» Белоруссию
Россия пытается «съесть» Белоруссию, заявил экс-председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич в интервью M.News World.
Здоровье
В Кургане Мишустин увидел плачевную ситуацию в больнице скорой помощи
Главный врач больницы скорой помощи Сергей Фролов доложил премьер-министру о сложном положении медучреждения с оборудованием и кадрами.
Политика
Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе
Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности.
Общество
Сын Петра Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наука
В Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет.
Экономика
Биржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Происшествия
Ураганный ветер на Ставрополье переворачивает машины и срывает кровлю
На улице Кулакова металлопрофилем завалило припаркованные авто, а при въезде в Буденновск ветер свалил в названии города букву «Д». В Пятигорске местные жители жалуются на поваленные деревья, которые заблокировали дорогу, а жителям одного из общежитий Зеленокумска после урагана придется восстанавливать крышу.
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
Политика
Путин рассказал о реализации в России нацпроектов
За первый год реализации национальных проектов удалось сделать не всё, что было запланировано.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок
Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением.