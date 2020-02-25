Общество

ТАССТАСССуд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Об этом ТАСС сообщили во в вторник в пресс-службе суда.
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Осужденный за миллионные хищения экс-глава ФСИН Александр Реймер вышел по УДО

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Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО

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История уголовного дела экс-директора ФСИН Александра Реймера

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Напомним, ранее межсоборное присутствие Русской православной церкви опубликовало для публичного обсуждения проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.
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Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
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Лавров призвал предотвратить силовое противостояние в космосе

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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Названа цена на Honor View 30 Pro для российского рынка

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