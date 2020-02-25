Общество
РБКБывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
«Суд удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении», — заявили в пресс-службе, добавив, что решение было принято 20 февраля. Ранее, в мае 2019 года, в суд уже подавалось прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы ФСИН, однако тогда в удовлетворении было отказано.
Читать в источнике
Оценить538
с чего всё началось
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов для ведомства.Агентство Москва01:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика
Лавров обсудил с генсеком ООН Гутеррешем ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели переговоры, в ходе которых обсудили обстановку на территории Сирии.
Происшествия
Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае
Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Здоровье
В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Общество
Бизнесмен Удодов рассказал о семье и родстве с премьер-министром РФ
Михаил Мишустин занял пост председателя правительства РФ 16 января 2020 года. Ранее он возглавлял Федеральную налоговую службу (ФНС).
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net.
Футбол
Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»
Политика
ВЦИОМ: В голосовании по Конституции намерены участвовать 66% россиян
Большинство — почти 80% — россиян осведомлены о планирующемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституции, и 66% планируют принять в нем участие.
Политика
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Кино
Новые фото и видео со съёмок «Матрицы 4» появились в Сети
"Матрица 4" создала военную зону в центре Сан-Франциско, - подписывают видео пользователи соцсетей.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Здоровье
Детская смертность в Липецкой области самая низкая в России
Липецкая область улучшила показатели по выполнению нацпроекта «Здравоохранение». Детская смертность в регионе одна из самых низких в стране.
Кино
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино
Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Культура
«Пляски зомби»: Лобода шокировала фанатов странным видео
Космос
В Самаре построят планетарий и астрономический парк
Территорию вокруг планетария благоустроят. В настоящее время идет речь о создании там "астрономического парка".
Футбол
Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России
Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Общество
Южносахалинцев зовут обсуждать проекты реновации
Как подчеркивают в администрации Южно-Сахалинска, особое внимание как на текущем этапе работы, так и финальном — при определении победителя конкурса — будет уделено обсуждению проектов с жителями Южно-Сахалинска, представителями общественности, бизнес-сообщества и экспертами.
Общество
Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга
Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
Здоровье
Минздрав назвал профессию, представители которой болеют чаще всех
Представители профессий в области информационных технологий болеют чаще других — такую информацию представил Минздрав.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Футбол
Лэмпард: «Нас превзошли в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнее поражение от "Баварии" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Футбол
Сетьен — первый тренер «Барселоны» за 23 года, не выигравший дебютный матч Лиги чемпионов
Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен стал первым за 23 года главным тренером команды, который не смог одержать победу в своём дебютном лигочемпионском матче во главе каталонцев, сообщает Opta.