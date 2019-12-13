Происшествия

ТАССТАСССуд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

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Печерский районный суд Киева в пятницу постановил взять под стражу на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко в качестве подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил в пятницу судья по делу Сергей Вовк.
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Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАСС16:51

Суд изберет меру пресечения фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко сегодня — адвокат

Украина.ру04:35
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Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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