Происшествия

ТАССТАСССуд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу постановил взять под стражу на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко в качестве подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил в пятницу судья по делу Сергей Вовк.
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Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАСС16:51

Суд изберет меру пресечения фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко сегодня — адвокат

Украина.ру04:35

Без права на залог – в Киеве озвучили требования по мере пресечения для убийц Шеремета

Новостной фронт06:08

Суд не пустил журналиста на заседание по продлению меры пресечения для полицейского, которого обвиняют в пытках

Эхо Москвы в Оренбурге11:12
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:27, Ашберн
Происшествия

Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Коммерсантъ 17:23
Политика

Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
РБК вчера в 21:35
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
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Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Президент России Владимир Путин оставил автограф на одном из новых серийных грузовиков КамАЗ во время посещения Камского автогиганта в Набережных Челнах.
Москва-Баку.ru 11:18
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Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Общество

Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Известия 14:24
Экономика

С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда

Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
Smi58.ru 05:24
Политика

Сенат США признал геноцид армян

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской Турции.
Кавказский узел вчера в 18:29
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Политика

Журналистов НТВ не пустили на Украину

Журналист телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что ему и его съемочной группе запретили въезд на Украину.
Взгляд.ру 10:37
Общество

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
REGNUM 07:51
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 16:53
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Космос

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
РИА Новости 19:31
Общество

Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 19:36
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия 04:28
Футбол

Гинер оценил переход 75% акций ЦСКА под контроль компании «ВЭБ»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил переход 75% акций футбольного клуба под контроль корпорации «ВЭБ.РФ».
RT на русском 10:54
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия 19:47
Музыка

Шнуров набросился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале.
РИА Новости 20:52
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
РБК 14:40
Кино

Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Дни24 11 декабря в 18:03
Общество

Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
ТАСС 12:36
Армия и оружие

Чехия купила у США 12 военных вертолетов на 650 миллионов долларов

Российская газета 19:27
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Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Sputnik Таджикистан 10:45
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Huawei предложил скидки на свои смартфоны на распродаже и подарки к Новому году

Huawei решила сделать подарок своим покупателям к Новому году.
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Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

Интерфакс 17:36
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Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл

О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России вчера в 07:13
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В Великобритании на выборах победила партия Джонсона

Небезупречная репутация Джонсона Джонсон систематически лгал населению, когда говорил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября.
Pravda.Ru 13:45
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
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