Происшествия
ТАСССуд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу постановил взять под стражу на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко в качестве подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил в пятницу судья по делу Сергей Вовк.
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Происшествия
Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца
Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
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