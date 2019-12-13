Печерский районный суд Киева в пятницу постановил взять под стражу на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко в качестве подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил в пятницу судья по делу Сергей Вовк.

Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

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