Происшествия

ТАССТАСССуд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу постановил взять под стражу на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко в качестве подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил в пятницу судья по делу Сергей Вовк.
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Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАСС16:51

Суд изберет меру пресечения фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко сегодня — адвокат

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Без права на залог – в Киеве озвучили требования по мере пресечения для убийц Шеремета

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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен спустя сутки.
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Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Компания Boeing отказалась участвовать в конкурсе за получение тендера Пентагона в 85 миллиардов долларов на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на замену Minuteman III, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
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Система Space Launch System от NASA имеет самый мощный носитель за всю историю ракетостроения.
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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