Происшествия
ТАСССуд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу постановил взять под стражу на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко в качестве подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил в пятницу судья по делу Сергей Вовк.
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Политика
Депутат Рады назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией
Депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявилл, что западные страны используют Украины в свох целях.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушили
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен спустя сутки.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Наука
Названы вызывающие бессонницу продукты
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян — Daily Storm
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в 1915 году со стороны Османской империи.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Общество
Рязанский суд оштрафовал и выдворил из РФ 5 американских лекторов
Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Рязани признал пятерых граждан США виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Общество
В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки
Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
Гаджеты
Samsung продала миллион складных смартфонов Galaxy Fold
Японская компания во втором квартале реализовала около 900 тыс. смартфонов, а в третьем квартале продажи оказались еще меньше – 600 тыс. смартфонов.
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится с женой после 22 лет брака
13 декабря стало изветсно, что Колин Ферт и его жена Ливия Джуджолли приняли решение расстаться.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
Армия и оружие
Boeing отказался бороться за тендер Пентагона на разработку МБР
Компания Boeing отказалась участвовать в конкурсе за получение тендера Пентагона в 85 миллиардов долларов на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на замену Minuteman III, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
Космос
Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году
Футбол
ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой
По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Космос
NASA показало самую мощную ракету за всю историю
Система Space Launch System от NASA имеет самый мощный носитель за всю историю ракетостроения.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Общество
Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе
Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Единоборства
Александр Волков назвал трусом Фрэнсиса Нганну
Российский тяжеловес Александр Волков выразил недоумение по поводу организации поединка между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком, обвинив камерунца в том, что он снова уклонился от встречи с ним.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.