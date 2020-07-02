Политика
RT на русскомЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В январе 2019 года, как сообщал Bloomberg, Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд. После этого в МИД Британии заявили, что решение, связанное с передачей золота властям Венесуэлы, принимает Банк Англии, а не британское правительство.
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Футбол
«Тоттенхэм» уступил «Шеффилд Юнайтед» в 32-м туре АПЛ
В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед».
RT на русском 14:57
Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
REGNUM 13:37
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Общество
Жена президента Татарстана за год заработала 481 млн рублей
Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова увеличила свой доход за прошлый год втрое — до 480,85 млн руб. По данным kartoteka.ru, госпожа Минниханова владеет 51% ООО "Лучано", которое управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани, на улице Островского.
Коммерсантъ 13:13
Политика
Лукашенко поздравил Путина с итогами голосования по Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина в связи с одобрением россиянами поправок к Конституции страны, которые тот предложил в начала этого года.
Известия 14:34
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Киберспорт
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Политика
В ГД предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну
В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который может запретить сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну.
Газета.Ru 12:15
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Авто
Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Экономика
Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
ИА Клерк.Ру 10:19
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
Газета.Ru 14:29
Армия и оружие
В России разработают новый пулемет на базе РПК-16
В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году.
Российская газета 04:23
Гаджеты
Xiaomi презентовала 65-дюймовый OLED-телевизор за $1840
Как сообщает ToDay News Ufa, продажи первого 65-дюймового OLED-телевизора стартуют 3 июля. Уже известна цена – 1840 долларов.
ToDay News Ufa 09:47
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
RT на русском 11:40
Футбол
Чаловым заинтересовались в Бундеслиге
Ранее сообщалось об интересе к Чалове со стороны «Челси», «Кристал Пэлас», «Вест Хэма», «Эвертона», «Севильи» и других представителей топ-чемпионатов Европы.
Евро-футбол.ру 14:07
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Политика
Сенат США принял проект о введении санкций против Китая из-за Гонконга
Сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, сообщает USA Today.
РИА Новости 13:41
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26