Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

с чего всё началось

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

Общество Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.

Экономика Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Политика Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.

Игры Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.