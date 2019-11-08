Российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной были отклонены международным судом ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя суда Абдулкави Ахмеда Юсуфа.

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

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