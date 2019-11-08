Как отмечается, российская сторона выразила возражения по вопросу юрисдикции в отношении конвенции по противодействию финансированию терроризма в споре с украинской стороной. Однако суд ООН решил не признавать аргументы России.

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

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