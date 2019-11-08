Политика

Газета.RuГазета.RuСуд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Как отмечается, российская сторона выразила возражения по вопросу юрисдикции в отношении конвенции по противодействию финансированию терроризма в споре с украинской стороной. Однако суд ООН решил не признавать аргументы России.
Читать в источнике
Комментировать240

Подробнее о событии

Международный суд ООН поддержал Киев в споре с Москвой

РБК11:45

Суд ООН отклонил возражения России по спору с Украиной о финансировании терроризма

Коммерсантъ11:43

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и РФ

ТАСС10:38

Суд ООН отклонил возражения России по украинскому иску

Телеканал 360°11:25

В ООН поддержали Украину в деле против России

Lenta.ru10:50

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Известия11:38

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

RT на русском10:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия

Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог

Известия 09:12
Религия

В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха

Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Политика

Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение о переносе его работы

Первый комитет ГА ООН, отвечающий за вопросы разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.
RT на русском 12:23
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 11:28
Общество

Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина

Взгляд-инфо 07:36
Армия и оружие

ВКС получат первый серийный Су-57 до конца года

Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил журналистам заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
РИА Новости 07:20
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Технологии

Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер

RT на русском 04:01
Спорт

На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding

Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Общество

Миллиардер Андрей Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

Основатель Badoo — российский миллиардер Андрей Андреев продаст Blackstone свою долю и уйдет с поста генерального директора MagicLab.
Forbes 11:08
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК 10:48
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Кино

В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»

Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08:20
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Футбол

Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
Sport24.ru 11:48
Политика

Российского чиновника обвинили в желании «пристрелить» недовольных граждан

Lenta.ru 12:09
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Суд не стал расторгать брак Лолиты

Как писал News.ru, 8 ноября Басманный районный суд Москвы принял на рассмотрение исковое заявление российской певицы Лолиты Милявской о признании её брака со спортсменом Дмитрием Ивановым фиктивным.
News.ru 10:23
Политика

Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.
Телеканал 360° 12:17
Политика

Цемах решил дать показания по делу MH17

Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.
Народные новости вчера в 17:44
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика

Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»

В статье "Макрон — полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации.
РИА Новости 12:35
Хоккей

Брызгалов: «Гусев для России звезда, в НХЛ он просто Гусев»

Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал игру форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева.
ProstoProSport 13:02
Футбол

«Краснодар» дома победил «Трабзонспор» в Лиге Европы

Швейцарцы занимают первую строчку в группе с 10 набранными очками, а замыкает таблицу группы С «Трабзонспор», имеющий лишь одно очко.
News.ru вчера в 14:51
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Происшествия

В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании

Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
ТАСС 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное