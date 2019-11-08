Политика
Газета.RuСуд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Как отмечается, российская сторона выразила возражения по вопросу юрисдикции в отношении конвенции по противодействию финансированию терроризма в споре с украинской стороной. Однако суд ООН решил не признавать аргументы России.
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Суд ООН отклонил возражения России по спору с Украиной о финансировании терроризма
Коммерсантъвчера в 11:43
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
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С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
ТАСС вчера в 07:30
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Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
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Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.
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Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
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Клетки сердца человека адаптируются к условиям микрогравитации
У клеток, возвращенных с МКС на Землю, в целом была нормальная структура и морфология.
Научная Россия 07 ноября в 17:44
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
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REGNUM 09:57
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Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
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Политика
Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
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Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
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Футбол
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Известия 06 ноября в 18:14