Политика

Газета.RuГазета.RuСуд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной были отклонены международным судом ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя суда Абдулкави Ахмеда Юсуфа.
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