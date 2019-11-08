Международный суд ООН поддержал Украину в споре с Россией. Возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма отклонены. В частности, уточняет «Интерфакс-Украина», суд признал наличие собственной юрисдикции рассматривать соответствующее дело.

Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией

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