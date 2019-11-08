Политика

РосбалтРосбалтСуд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Международный суд ООН поддержал Украину в споре с Россией. Возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма отклонены. В частности, уточняет «Интерфакс-Украина», суд признал наличие собственной юрисдикции рассматривать соответствующее дело.
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Посольство США оценило решение суда ООН по иску Украины против РФ

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Международный суд ООН рассмотрит суд Украины против России

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Суд ООН отклонил возражения Москвы в споре с Украиной

РИА Новостивчера в 14:47

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РБКвчера в 11:45

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и РФ

ТАССвчера в 10:38

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

RT на русскомвчера в 10:34
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В СПбГУ прокомментировали убийство студентки преподавателем

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Газета.Ru 10:24
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Футбол

Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Статистика личных встреч Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019 Команды играли между собой в чемпионатах России по футболу 51 раз.
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Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства».
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
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РФПИ инвестировал в разработчика хирургических роботов AST

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Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
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Дебютировал кроссовер Toyota Raize

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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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Донецк завершил отвод сил из Петровского

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать комплекс мер, устанавливающий стандарты для новостей, регулирующий борьбу с фейками и запрещающий россиянам владеть украинскими СМИ.
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