Политика
РосбалтСуд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Международный суд ООН поддержал Украину в споре с Россией. Возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма отклонены. В частности, уточняет «Интерфакс-Украина», суд признал наличие собственной юрисдикции рассматривать соответствующее дело.
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Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике
Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче чемпионата России
Московское "Динамо" переиграло казанский "Рубин" в матче 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:10
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском вчера в 15:10
Футбол
Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Статистика личных встреч Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019 Команды играли между собой в чемпионатах России по футболу 51 раз.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Культура
Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса»
Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».
Культуромания 02:44
Политика
Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства
Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства».
RT на русском 08:24
Наука
Из-за стресса лошади меньше моргают и чаще дергают веком
Ученые определили самые распространенные причины повышения уровня гормона стресса и симптомы явления.
МедиаПоток вчера в 07:31
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Общество
РФПИ инвестировал в разработчика хирургических роботов AST
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о завершении первого раунда вложений в отечественного разработчика и производителя хирургических роботов (AST).
News.ru 09:51
Здоровье
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости 08:17
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 05 ноября в 07:02
Авто
Дебютировал кроссовер Toyota Raize
Емкость составляет 1 литр, а мощность – 98 «лошадей». Работает он на пару с вариатором и системой полного привода.
CarsGuru.net 04:04
Единоборства
Австралийский боксер скончался после спарринга
ProstoProSport 07:17
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Армия и оружие
Донецк завершил отвод сил из Петровского
Коммерсантъ 08:25
Политика
Зеленский решил научить журналистов писать новости
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать комплекс мер, устанавливающий стандарты для новостей, регулирующий борьбу с фейками и запрещающий россиянам владеть украинскими СМИ.
Телеканал 360° 10:27
Происшествия
СК начал проверку после гибели главы района Смоленской области
RT на русском 09:28
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской отказывается сниматься в ее реалити-шоу
Сегодня на канале «Супер» стартует новое реалити-шоу «Яна Супер», которое расскажет о жизни известного продюсера Яны Рудковской и ее семьи.
StarHit.ru 06:00
Космос
Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр
Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
News.ru 07 ноября в 12:11
Транспорт
Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту
В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru вчера в 01:45