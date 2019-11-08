Политика

РосбалтРосбалтСуд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Международный суд ООН поддержал Украину в споре с Россией. Возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма отклонены. В частности, уточняет «Интерфакс-Украина», суд признал наличие собственной юрисдикции рассматривать соответствующее дело.
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Суд ООН отклонил возражения России по спору с Украиной о финансировании терроризма

Коммерсантъвчера в 11:43

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Известиявчера в 15:41

Суд ООН отклонил возражения Москвы в споре с Украиной

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РБКвчера в 11:45

Международный суд ООН рассмотрит суд Украины против России

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Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и РФ

ТАССвчера в 10:38

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

RT на русскомвчера в 10:34
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Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.
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Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

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