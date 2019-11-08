Политика
РосбалтСуд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Международный суд ООН поддержал Украину в споре с Россией. Возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма отклонены. В частности, уточняет «Интерфакс-Украина», суд признал наличие собственной юрисдикции рассматривать соответствующее дело.
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Суд ООН отклонил возражения России по спору с Украиной о финансировании терроризма
Коммерсантъвчера в 11:43
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Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
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