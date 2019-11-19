Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года. Документ опубликован на сайте инстанции. Отмечается, что это постановление следует за решением Международного суда ООН от 8 ноября.

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

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