Политика

REGNUMREGNUMСуд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
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Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

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Суд ООН отклонил возражения России по украинскому иску

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Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

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Международный суд в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

РИА Новости10:07

В ООН поддержали Украину в деле против России

Lenta.ru10:50
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
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Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
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Один человек погиб в результате взрывов в центре Бишкека.
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Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
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Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
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