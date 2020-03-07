Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоналдиньо оставили под стражей

Суд постановил, что бразильцы останутся в предварительном заключении в Особой группе Национальной полиции. По информации Globoesporte, Роналдиньо может провести под стражей до шести месяцев.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

Спорт-Экспрессвчера в 00:38

Суд Парагвая продлил арест Роналдиньо до 6 месяцев

Газета.Ru03:24

Адвокат: «Роналдинью не знал, что его паспорт поддельный»

Матч ТВ03:04

Роналдиньо все-таки поместили в СИЗО за поддельный паспорт. Может просидеть там полгода, пока идет расследование

Sports.ruвчера в 15:16

Адвокат: Роналдиньо не знал, что его паспорт был фальшивым

РИА Новости02:27

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

Чемпионатвчера в 00:19

Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

Sport24.ru07 марта в 21:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Общество

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 07:59
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Армия и оружие

Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу

Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
РИА Новости 03:42
Авто

Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян

Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян, тогда как на втором месте оказался японская компания Toyota.
Tvoe-avto.com 07 марта в 14:09
Шоу-бизнес

На глазах у Королевой: Тарзан показал «любовные утехи» на сцене

Присутствовала на нем и жена юбиляра Наташа Королева - сначала в зале, а затем и на сцене.
Комсомольская правда 05:15
Спорт

Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

Вести.Ru 07:29
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ вчера в 03:41
Происшествия

В Липецкой области нет новых случает коронавируса

В Липецкой области к 8 марта не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM вчера в 08:15
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Кино

Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов

Франко-шведский актер Макс фон Сюдов (Max von Sydow) скончался во Франции в возрасте 90 лет.
Lenta.ru 08:35
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)

Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
РИА Новости 08:16
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Pravda.Ru 03:22
Экономика

Минэкономики Украины сообщило о падении ВВП в январе на 0,5%

Уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) на Украине в январе составил 0,5%. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Известия 06 марта в 15:09
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru вчера в 05:25
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

Хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Автоновости дня 07 марта в 17:01
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.
Lenta.ru 07:20
Происшествия

В Якутске нашли контейнер с сотней собак и кошек с перерезанным горлом

Lenta.ru 06:34
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru 05:15
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ридус 05 марта в 17:38
Культура

Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
ТАСС 04:32
Общество

Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
REGNUM вчера в 01:50
Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть и укрепление рубля

Хазин выразил уверенность, что к вечеру понедельника цена на нефть вырастет до отметки около $40 за баррель.
Мойка78 07:19
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Футбол

Понсе и Ларссон выйдут в основе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Нападающие Эсекель Понсе и Джордан Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 08:35
Авто

Что чаще ломается в Renault Logan Stepway после 15 000 км

Названы поломки, актуальные для Renault Logan Stepway, которые проявляются уже после 15 тысяч километров пробега.
Car.ru 05:51
Экономика

Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ

Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Ореанда-Новости 08:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное