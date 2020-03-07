Происшествия
Lenta.ruРоналдиньо оставили под стражей
Суд постановил, что бразильцы останутся в предварительном заключении в Особой группе Национальной полиции. По информации Globoesporte, Роналдиньо может провести под стражей до шести месяцев.
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Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий
Sport24.ru07 марта в 21:33
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Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Армия и оружие
Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу
Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
Авто
Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян
Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян, тогда как на втором месте оказался японская компания Toyota.
Шоу-бизнес
На глазах у Королевой: Тарзан показал «любовные утехи» на сцене
Присутствовала на нем и жена юбиляра Наташа Королева - сначала в зале, а затем и на сцене.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Происшествия
В Липецкой области нет новых случает коронавируса
В Липецкой области к 8 марта не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Кино
Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Франко-шведский актер Макс фон Сюдов (Max von Sydow) скончался во Франции в возрасте 90 лет.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Экономика
Минэкономики Украины сообщило о падении ВВП в январе на 0,5%
Уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) на Украине в январе составил 0,5%. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Культура
Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть и укрепление рубля
Хазин выразил уверенность, что к вечеру понедельника цена на нефть вырастет до отметки около $40 за баррель.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Футбол
Понсе и Ларссон выйдут в основе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
Нападающие Эсекель Понсе и Джордан Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Авто
Что чаще ломается в Renault Logan Stepway после 15 000 км
Названы поломки, актуальные для Renault Logan Stepway, которые проявляются уже после 15 тысяч километров пробега.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.