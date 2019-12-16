Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд Петербурга оставил историка Соколова под арестом

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова.
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Суд в Петербурге оставил под стражей историка Соколова

Интерфакс05:30

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru05:42

Суд отказался выпускать историка-расчленителя из СИЗО

Life.ru05:33

Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом

Известия05:32

Историка Олега Соколова оставили под стражей

АиФ Санкт-Петербург07:45

Историка Соколова оставили под стражей

АБН05:26

Городской суд Петербурга оставил под стражей бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова

Эхо Москвы06:06
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В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7

Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Автоновости дня вчера в 06:48
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Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
News.ru 07:15
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
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Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер 14 декабря в 12:18
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Бывший муж забрал у Даны Борисовой дочь с полицией

Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов пришел к телеведущей Дане Борисовой с полицией и врачами, чтобы забрать 12-летнюю дочь.
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В России запустят отечественный аналог YouTube

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Газета.Ru 07:09
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Определились пары плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
News.ru 06:21
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Украина введет двойное гражданство

Власти Украины готовят законопроект, который не будет требовать отказа от иностранного гражданства для получения украинского паспорта.
Lenta.ru 08:20
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
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Bentley привез в Россию Bentayga Speed и Bentayga Design Series

Компания Bentley представила на российском рынке кроссовер Bentayga в двух спецверсиях – Speed и V8 Design Series.
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Врач перечислил ошибки при лечении больного горла

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, как правильно лечить больное горло.
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Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

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Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России

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Законопроект о Brexit будет внесен в британский парламент 2 декабря

Законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) будет внесен в британский парламент 20 декабря.
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Политика

В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
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ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

Международная футбольная федерация (ФИФА) подала в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
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Под Казанью силовики разогнали лагерь экоактивистов

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В Анапе подросток умер на приеме у врача

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело после смерти подростка во время оказания медицинской помощи в городской больнице в Анапе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.
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«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

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Названы необходимые для профилактики рака 3 неожиданных продукта

Названы 3 неожиданных продукта, которые нужно употреблять в пищу для профилактики рака.
Ugpressa.ru вчера в 10:09
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк игры Gothic

Напомним, что оригинальная Gothic вышла в 2001 году.
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Футбол

Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф

Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Вести.Ru 07:25
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
РЕН ТВ вчера в 02:20
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Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах России

Президент Владимир Путин подписал закон о включении дополнительных регионов России в эксперимент по налогу на самозанятых.
Вести ФМ вчера в 07:16
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В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
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Ученые связали явления в ионосфере с изменениями в средней атмосфере

Используя недавно разработанную глобальную модель всей атмосферы — EAGLE, — ученые связали изменчивость количества свободных электронов в ионосфере (полного электронного содержания) экваториальных широт с повышением температуры стратосферы над Арктикой.
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Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, один из самых известных российских реконструкторов сражений времён наполеоновских войн.
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