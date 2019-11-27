Общество

BFM.ruBFM.ruСуд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
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Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

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