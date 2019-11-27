Общество
BFM.ruСуд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
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Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Политика
В Кремле сообщили о переговорах с Киевом по газовому вопросу
Россия и Украина продолжают работать над заключением нового контракта по транзиту газа, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 27 ноября.
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Общество
Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин приехал на Дальневосточный проспект в Санкт-Петербурге, чтобы открыть памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину.
Происшествия
В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси
Бизнес-джет Gulfstream, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже
В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Футбол
Медведев раскрыл причину отсутствия Лунева в заявке «Зенита»
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев со 2 октября не выходит на поле в составе команды.
Транспорт
Платную трассу М-11 оборудуют инфраструктурой за два года
Трасса Москва – Петербург получила название «Нева».
Армия и оружие
Британский эксперт предрек Лондону поражение в войне с Россией
Британский эксперт Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с Россией.
Спорт
Пойманный на кровяном допинге Хауке: Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг
Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к РФ по Украине
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины к России "уважать международное право".
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Авто
Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль
Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.
Армия и оружие
Глава Росгвардии проверил охраняющую Крымский мост бригаду
Космос
Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России.
Экономика
Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах
Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах В Думу внесен проект закона, согласно которому на средства дольщиков, внесенные на эскроу-счета, будут начисляться проценты.
Футбол
«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления Дзюбы
Во время встречи фанаты московского клуба выкрикивали нецензурные речёвки, обращаясь к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе, передаёт телеканал «360».
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Футбол
Гончаренко: «Если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».