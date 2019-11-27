Общество

BFM.ruBFM.ruСуд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
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Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

РБК06:12

В «Нафтогазе» раскрыли детали решения суда по спору с «Газпромом»

РИА Новости07:05

«Газпром» должен возместить «Нафтогазу» более €1 млн судебных расходов

ТАСС06:34

Шведский суд отклонил жалобу Газпрома на решение арбитража в споре с Нафтогазом о поставках газа на Украину

Эхо Москвы06:00

Суд Швеции согласился с решением Стокгольмского арбитража по газовому спору

Известия05:53

«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

RT на русском05:35

Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Газета.Ru07:00
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Транспорт

Путин открыл скоростную трассу М-11

Российская газета 06:40
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Политика

В МИДе предложили расширить «закон Димы Яковлева»

МИД России поставил вопрос о возможности распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян, а не только на США.
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Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
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Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск вчера в 02:10
Спорт

Кремль отреагировал на угрозу новых санкций против российского спорта

Кремль озабочен предложениями о санкциях в отношении российского спорта в связи с допинговым скандалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат

Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат Всплыла нелицеприятная правда о новом женихе Евгении Феофилактовой.
Экспресс газета 03:58
Кино

Галина Польских отмечает юбилей

Сегодня народной артистке РСФСР Галине Польских исполнилось 80 лет.
Inc-news.ru 04:27
Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения

Российская газета вчера в 05:04
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта

Говорит Москва 07:00
Футбол

Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»

Чемпионат вчера в 18:54
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года

Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
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Армия и оружие

Асад назвал шуткой слова Трампа о помощи Сирии в ликвидации лидера ИГ

Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой благодарность американского лидера Дональда Трампа сирийским властям за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском 06:47
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

REGNUM 04:58
Технологии

Valve объявила о прекращении производства Steam Controller

Судя по всему, Valve признала провал Steam Controller: компания объявила, что на текущий момент она распродает последнюю партию контроллеров, и она не собирается заказывать производство следующей партии.
Gmbox.ru 03:34
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Космос

На МКС починили сломанный туалет

Российская газета 06:25
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Медучреждения Волгоградской области комплексно обновляются

Волгоградская правда вчера в 11:04
Игры

Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире

Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
3DNews вчера в 03:09
Общество

Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра

Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Известия 04:05
Шоу-бизнес

Певице Тине Тернер исполняется 80 лет

Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Аргументы недели вчера в 03:36
Политика

Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом

Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Комсомольская правда 05:25
Общество

ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир

Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.
РБК 03:34
Здоровье

Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора

Россельхознадзор не исключает возможности введения ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора после обнаружения вредителя - мухи-горбатки - в партии бананов из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
РИА Новости 07:02
Футбол

КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
RT на русском 06:49
Футбол

Барриос — о морозах: в Казани были мысли не выйти на второй тайм

Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм. Партнёры надо мной подшучивали, и это было даже немного трогательно.
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Политика

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
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