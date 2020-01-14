Общество

ИзвестияИзвестияСуд в США обязал Telegram раскрыть данные о продажах токенов

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сведения о банковских операциях по продаже цифровых токенов Gram. Об этом 14 января сообщило ТАСС со ссылкой на постановление судьи Кевина Кастела.
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Суд в США обязал Telegram раскрыть данные о продажах токенов

Известия10:16

Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов

ТАСС09:13

Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

РБК06:49

Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Комсомольская правда07:47

Окружной суд штата Нью-Йорк обязал Телеграм предоставить банковские документы о расходовании более 1,5 млрд долларов

Эхо Москвы07:04

Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях

Ведомости05:06

Суд потребовал Тelegram объяснить, куда ушли деньги для запуска криптовалюты

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В дипмиссии уже установлены компьютеры, однако для создания сети и установки систем безопасности требуется вмешательство квалифицированных системных администраторов.
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Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

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Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку.
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Каталонский клуб представил тренера журналистам после утренней тренировки. Сетьен подписал с «Барселоной» контракт сроком на 2,5 года.
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Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
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Армия и оружие

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Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.
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Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

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Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
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Рост акций «РусГидро» превысил 11%

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Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
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SM News 09:43
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