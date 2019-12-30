Политика

Народные новостиНародные новостиСуд США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Власти США неправомерно начислили ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за якобы нарушение санкций против России. Решение вынес Федеральный суд Северного округа штата Техас. Штраф выписало Министерство финансов США в июле 2017 года.
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с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на окружного судью.
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