Политика
Народные новостиСуд США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Власти США неправомерно начислили ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за якобы нарушение санкций против России. Решение вынес Федеральный суд Северного округа штата Техас. Штраф выписало Министерство финансов США в июле 2017 года.
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с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на окружного судью.Коммерсантъ03:01
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Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
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Общество
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Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
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Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Происшествия
Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
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Детали соглашения 26-летнего хавбека сборной Казахстана с российским клубом не разглашаются. Куат также играл за «Астану» и «Актобе».
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
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Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
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Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
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Армия и оружие
Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии обстреляли 122 мм. ракетами
Российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная в сирийской провинции Латакия, подверглась ракетному обстрелу с применением 122-мм. ракет.
Космос
В Красноярске испытали напечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель
Армия и оружие
США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство
США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Футбол
Валерий Непомнящий: В РПЛ идет борьба на всех этажах таблицы
В турнирной таблице лидирует «Зенит» с 45 очками в активе.
Технологии
Подсчет прорывов. Журнал Science подвел итоги года
Черная дыра массой в 6,5 миллиарда солнечных масс находится от нас на расстоянии 55 миллионов световых лет.
Экономика
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Политика
Немецкий журналист предостерег ФРГ от союзнических отношений с Россией
Журналист немецкого издания Die Welt назвал «опасной иллюзией» восприятие России в качестве потенциального союзника ФРГ, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.