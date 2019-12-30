с чего всё началось

Власти США неправомерно начислили ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за якобы нарушение санкций против России. Решение вынес Федеральный суд Северного округа штата Техас. Штраф выписало Министерство финансов США в июле 2017 года.

Суд США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Общество Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.

Политика Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.

Происшествия Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта Саратовский студент открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщает областное управление МВД.

Футбол «Оренбург» подписал хавбека сборной Казахстана Куата Детали соглашения 26-летнего хавбека сборной Казахстана с российским клубом не разглашаются. Куат также играл за «Астану» и «Актобе».

Хоккей Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.

Происшествия Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.

Технологии Подсчет прорывов. Журнал Science подвел итоги года Черная дыра массой в 6,5 миллиарда солнечных масс находится от нас на расстоянии 55 миллионов световых лет.