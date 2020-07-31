"Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменен, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора", - говорится в решении суда.

с чего всё началось

В декабре 2018 года защита Царнаева обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить ему смертный приговор. В мае 2015 года суд присяжных в США приговорил Джохара Царнаева, признанного виновным в организации взрывов во время Бостонского марафона, к смертной казни.

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

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