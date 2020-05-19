Общество
Российская газетаСуд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на зарубежные СМИ.
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с чего всё началось
Как пишет The Washington Post, федеральный суд в штате Вирджиния одобрил планы американской компании RMS Titanic Inc достать с затонувшего лайнера беспроводной телеграф Маркони, который экипаж использовал в 1912 году, чтобы связаться с соседними кораблями и позвать на помощь.RT на русскомвчера в 08:32
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Суд США разрешил поднять с «Титаника» телеграф, по которому экипаж звал на помощь
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