с чего всё началось

Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Наука Ученые назвали эффективный способ избежать ранней смерти Ученые Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании назвали один из самых эффективных способов избежать ранней смерти. 3

Общество В Европейскую часть России вернется апрельская погода В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. 1

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 707

Происшествия Сотрудник пермского минздрава заразился коронавирусом Сотрудник министерства здравоохранения Пермского края заболел COVID-19, он изолирован и проходит лечение, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. 8

Шоу-бизнес Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку Чтобы поклонникам было интереснее смотреть ролик с Примадонной, Максим Галкин наложил на него песню Pretty woman из фильма «Красотка». 5

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных Компания Samsung Electronics America, Inc. сегодня представила смартфон Galaxy S20 в тактическом исполнении Tactical Edition (TE).

Религия День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая 21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.

Здоровье Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу. 133

Наука Установлена связь между мозгом и кишечником Чтобы найти области мозга, которые контролируют кишечник, Стрик и его соавтор Дэвид Левинталь, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Питте, использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связей от мозга к желудку. 10

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 913

Здоровье Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте. 37