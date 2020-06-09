Происшествия
Российская газетаСуд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Сегодня Волжский районный суд Саратова полностью оправдал бывшего начальника регионального главка МЧС России Игоря Качева. Согласно оглашенному решению генерал оправдан ввиду отсутствия состава преступления.
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Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади
Полиция возбудила уголовное дело против актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади.
Вести Подмосковья 00:11
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Происшествия
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
Футбол
«Рубин» объявил о подписании Меркулова
«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника Михаила Меркулова.
Sport24.ru 08:51
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
Путешествия
Аксенов заявил, что туристов начнут пускать в Крым с 1 июля
Крым будет открыт для туристов из других российских регионов с 1 июля.
Аргументы и Факты - Крым 09:17
Политика
У следствия по MH17 не оказалось данных о пуске ракеты «земля-воздух»
Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по крушению малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, заявил, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского.
Московский Комсомолец 09:01
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Политика
В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Общество
Власти расторгли договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе
Региональные власти направили письмо ООО «Технопарк», которая сопровождает проект, с предложением расторгнуть соглашение.
РБК 09:45
Политика
Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком
Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком.
Известия 08:45
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью финал", — приводит РИА "Новости" слова Михалкова.
Pravda.Ru 09:41
Происшествия
СК изъял документацию по рухнувшему мосту в Заполярье
В ряде организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска изъята техническая документация, касающаяся обрушившегося моста в Заполярье.
Российская газета 09:52
Политика
Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.
RT на русском 08:55
Политика
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Армия и оружие
В Иране приговорили к смерти обвиняемого в гибели генерала Сулеймани
Обвиняемый, по версии следствия, сотрудничал с «Моссад» и ЦРУ и передавал им данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани.
Телеканал RTVI 05:03
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
Наука
Учёные заявили о неспособности мозга объективно воспринимать мир
Американские психологи и нейрофизиологи из Университета Джонса Хопкинса доказали, что человек не способен воспринимать окружающую его реальность объективно.
МедиаПоток 06:18
Недвижимость
Падение спроса на жилье в регионах России замедлилось в мае
Падение спроса на жилье в регионах России замедлилось и к концу мая 2020 года составило 13-15%.
ТАСС 08:56
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Экономика
Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:51
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
Общество
Минпромторг предлагает запретить до 2022 года госзакупки медицинских масок за рубежом
Минпромторг РФ предлагает запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
ТАСС 08:49