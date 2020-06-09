Происшествия
Российская газетаСуд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Сегодня Волжский районный суд Саратова полностью оправдал бывшего начальника регионального главка МЧС России Игоря Качева. Согласно оглашенному решению генерал оправдан ввиду отсутствия состава преступления.
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с чего всё началось
В ноябре 2018 года экс-глава управления МЧС признал вину и выразил готовность компенсировать ущерб, хотя не был согласен с инкриминируемой ему суммой, пишет местный портал «Свободные новости».Известия08:21
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Происшествия
Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу ДТП с участием отца
Mockva.ru вчера в 22:55
Происшествия
Меру пресечения Ефремову 9 июня изберет Таганский суд
Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову изберет Таганский суд Москвы. Это произойдет уже 9 июня 2020 года.
Московский Комсомолец 11:27
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
Российские моряки обнаружили неизвестную впадину в Антарктиде
Экспедиция российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» обнаружила неизвестную впадину у берегов Антарктиды, об этом сообщили в Русском географическом обществе.
ФАН 09:03
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособий по безработице на три месяца
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить выплаты пособий по безработице на три месяца, до 1 октября, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:16
Происшествия
Вынесен приговор участникам нападения на псковских десантников в Чечне
Кавказ Пост 09:58
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Шоу-бизнес
Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде
Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
Общество
ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей
Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
РИА Новости 04:28
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
Технологии
В Steam бесплатно раздают игру в духе классического Crash Bandicoot
Российская газета 06:42
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
RT на русском 09:55
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия
В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру и МВД по ДТП Ефремова
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.
Rambler News Service 10:18
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Хоккей
Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов объявила имена всех претендентов на "Билл Мастертон Трофи" по итогам регулярного сезона 2019/20.
Деловое.ТВ 11:36
Авто
Модный дом Berluti выпустил собственный автомобиль
Компания Berluti, люксовый производитель мужской обуви, одежды и аксессуаров, выпустила собственный автомобиль.
Motor 09:13
Политика
Россия и США собираются провести переговоры по ядерному оружию
Информацию о предстоящих переговорах подтвердил спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
МедиаКорСеть 09:20
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Путешествия
В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля
Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33