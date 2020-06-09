с чего всё началось

Происшествия Меру пресечения Ефремову 9 июня изберет Таганский суд Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову изберет Таганский суд Москвы. Это произойдет уже 9 июня 2020 года.

Общество Российские моряки обнаружили неизвестную впадину в Антарктиде Экспедиция российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» обнаружила неизвестную впадину у берегов Антарктиды, об этом сообщили в Русском географическом обществе. 7

Шоу-бизнес Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде. 15

Общество ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 8

Игры В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками». 8

Происшествия Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.

Общество Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом. 5,1K

Происшествия В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру и МВД по ДТП Ефремова Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек. 1

Хоккей Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов объявила имена всех претендентов на "Билл Мастертон Трофи" по итогам регулярного сезона 2019/20.

Авто Модный дом Berluti выпустил собственный автомобиль Компания Berluti, люксовый производитель мужской обуви, одежды и аксессуаров, выпустила собственный автомобиль.