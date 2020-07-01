Стокгольм, 1 июля 2020, 18:27 — REGNUM Стокгольмский арбитражный суд присудил польской компании PGNiG вернуть «Газпрому» $900 млн. Об этом 1 июля сообщил глава компании Ежи Квечиньский, выступая во время брифинга. Транш будет переведен в самое ближайшее время.

Общество Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 2,5K

Общество В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости. 165

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск. 21

Общество RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.

Кино Создатели «Джона Уика» снимут сериал по игре My Friend Pedro Экранизация My Friend Pedro будет состоять из получасовых эпизодов и представлять собой драматическую комедию с рейтингом R — просмотр для лиц младше 17 только в присутствии родителей В продюсерскую команду также вошли представители студий, а также глава издательства Devolver Digital Майк Уилсон.

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 901

Шоу-бизнес Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин уверен, что в поведении продюсера Максима Фадеева в последнее время прослеживается тенденция "избавляться от всего ненужного", это относится в том числе и к его похудению на 100 килограммов. 17

Политика Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство. 2

Политика Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса. 638