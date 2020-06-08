Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии». Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел и решений. Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited.

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Политика Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий». 43

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Футбол В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России «РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

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