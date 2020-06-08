Общество
ВедомостиСуд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии». Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел и решений. Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru вчера в 07:15
Происшествия
Михаил Ефремов задержан по делу о пьяном ДТП
Вести.Ru 11:43
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
RT на русском 09:55
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Происшествия
Михаил Ефремов официально задержан
Актера Михаила Ефремова официально задержали по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД столицы.
Комсомольская правда 11:41
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Армия и оружие
Украинские силовики за сутки пять раз открывали огонь по ДНР
Украинские силовики за минувшие сутки пять раз открывали огонь по ДНР.
Русская Планета 06:03
Технологии
В Steam бесплатно раздают игру в духе классического Crash Bandicoot
Российская газета 06:42
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Экономика
Названа страна Европы с самыми обедневшими жителями
Каждый пятый житель Европы начал жить в долг, чтобы покрыть повседневные расходы.
Lenta.ru 11:17
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной
Экспресс газета 01:18