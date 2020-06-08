Экономика
ВедомостиСуд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии». Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел и решений. Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited.
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Авто
Seat анонсировала обновленный кроссовер Ateca
Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
Автоновости дня вчера в 10:06
Общество
Рэдклифф ответил на слова Роулинг о трансгендерах
Взгляд.ру 05:47
Гаджеты
Цена новых смарт-телевизоров TCL на базе Android начинается со $129
Телевизоры TCL комплектуются пультом дистанционного управления с поддержкой голосовых команд.
3DNews 03:56
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
Политика
Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере
Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями.
Lenta.ru 03:19
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты "АиФ" рассказали, как выявить реальный пробег автомобиля. Первое на что стоит обратить внимание – на износ тормозных дисков.
Piter.tv 04:07
Политика
В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной
Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве.
ТАСС 06:18
Экономика
Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики
Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минфостокразвития.
Российская газета 05:55
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Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Специалисты Роскачества дали свои рекомендации, как можно быстрее похудеть после режима самоизоляции.
МедиаПоток 03:54
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США
Piter.tv 02:09
Финансы
Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки
Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, Федеральная резервная система США в конце марта объявила о беспрецедентной скупке активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
Коммерсантъ вчера в 10:12
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Происшествия
Разлившееся топливо в Норильске попало в озеро Пясино
Специалисты обнаружили нефтепродукты от разлива топлива под Норильском в озере Пясино, существует угроза их попадания в соседнюю реку, передает "Интерфакс" слова губернатора Красноярского края Александра Усса.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Газета.Ru 07 июня в 08:22
Футбол
В РФС рассказали, как определят хозяина матча кубка «Спартак» - «Зенит»
Место проведения полуфинального матча Кубка России между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" определится в том числе с учетом эпидемиологической обстановки в регионах, заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
РИА Новости 07 июня в 15:39
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Солистка группы «2Маши» впервые стала мамой
РЕН ТВ вчера в 07:14
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:23
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме. Информация об этом появилась на сайте парламента.
Piter.tv 04:38
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» возродит интерес к ван де Беку
«Манчестер Юнайтед» возродит интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку этим летом, сообщает авторитетное издание The Times.
Евро-футбол.ру 07 июня в 04:18