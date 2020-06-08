Экономика
ВедомостиСуд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии». Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел и решений. Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited.
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Происшествия
К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Происшествия
Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры к полицейским
Адвокат Ефремова Вадим Яловицкий в беседе с «360» опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что артист ещё накануне признал вину в ДТП.
Говорит Москва 05:51
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Армия и оружие
Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении
Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 05:04
Гаджеты
В линейке смартфонов Samsung Galaxy A появится беспроводная зарядка
По данным источника, в линейке Galaxy A могут появиться смартфоны с беспроводной зарядкой – технологией, которой нет в среднебюджетных моделях других брендов.
Anonsens 00:06
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 07 июня в 01:29
Технологии
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Футбол
Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»
Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
РИА Новости 03:24
Политика
МИД России: заявления о ЧВК «Вагнер» в Ливии подтасованы
Москва, 9 июня 2020, 12:08 — REGNUM Заявления Госдепа США о якобы присутствии в Ливии бойцов частной военной компании «Вагнер» основаны на подтасованных данных.
REGNUM 05:08
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме. Информация об этом появилась на сайте парламента.
Piter.tv 04:38
Общество
Власти Свердловской области заявили о выходе региона на плато
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге по итогам заседания опершатаба заявил о выходе региона на плато по коронавирусу, пишет E1.ru.
АН Между строк 04:48
Экономика
Россия может использовать кризис «уханьской чумы»: Глазьев и Малофеев представили план
Происходит разрушение старой однополярной глобальной экономики, основанной на гегемонии США и американского доллара как всемирной валюты, и становление нового мирохозяйственного уклада, ядро которого формируется в Китае на основе конвергентной планово-рыночной экономики, - подчёркивают авторы плана.
Царьград 05:29
Происшествия
В Екатеринбурге автобус сбил троих пешеходов
Авария произошла вечером 8 июня на пересечении улиц Мамина-Сибиряка и Малышева, сообщает свердловское управление ГИБДД, Согласно предварительным данным, автобус Fiat Ducato ехал на запрещающий сигнал светофора.
REGNUM вчера в 21:30
Общество
В госпитале «Ленэкспо» обвалился потолок
Inc-news.ru 05:37
Экономика
Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру вчера в 10:39
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Медленно, но верно страна близится к снятию всех ограничений и возврату в обычный режим.
Темирхан-Шура 07 июня в 09:26
Происшествия
Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест гендиректора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 29 млн рублей.
ТАСС 04:37
Путешествия
Объявлены условия для въезда россиян в Турцию
Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29