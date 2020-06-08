Экономика

ВедомостиВедомостиСуд арестовал 100% «Деловых линий»

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел и решений. Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил регистрировать любые сделки, ограничения, обременения и переход права в отношении долей в крупном автомобильном грузоперевозчике «Деловые линии», следует из определения суда, размещенного
 в картотеке арбитражных дел.
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