с чего всё началось

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел и решений. Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited.

Политика Эрдоган заявил о достижении договоренности с США по Ливии Турция и США достигли договоренности по Ливии, заявил президент республики Тайип Эрдоган по итогам своего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.

Киберспорт Ceh9 сравнил Valorant с модом Warcraft для CS 1.6 Бывший игрок Natus Vincere по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказал мнение о Valorant.

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 492

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 116

Политика Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express. 149

Общество Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17 Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу. 558

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,2K

Киберспорт OG отказалась от второго состава по Dota 2 Киберспортивная организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Клуб объяснил, что вынужден отказаться от второго состава по Dota 2 из-за конфликта интересов.

Футбол Неймар захотел вернуться в «Барселону» Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар хочет вернуться «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за рубеж Россияне смогу выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом. 1,8K

Общество Новая Зеландия первая в мире отменит ограничения по коронавирусу Новая Зеландия станет первой страной, которая снимет все ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает местная газета Sydney Morning Herald со ссылкой на зачаление премьер-министра страны Джасинды Ардерн. 3