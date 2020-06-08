Общество

ВедомостиВедомостиСуд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии». Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел и решений. Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited.
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В Петербурге суд арестовал 100% активов транспортной компании «Деловых линий»

Piter.tv08:54

Суд арестовал 100% активов компании «Деловые линии»

Мойка7807:54

«Деловые линии» становятся пунктирными

Коммерсантъвчера в 12:42

Суд арестовал 100% грузоперевозчика «Деловые линии»

Компаниявчера в 15:14

Суд запретил владельцам крупного грузоперевозчика «Деловые линии» продавать свои доли

Forbesвчера в 13:01

Транспортная компания «Деловые линии» попала под арест

АБН07:34

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Ведомостивчера в 11:36
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Происшествия

Опасное вождение Ефремова до смертельного ДТП попало на видео

РИА Новости 08:12
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Экономика

Российские банки начали снижать ставки по ипотеке

"Промсвязьбанк" снизил ставки на 0,5-1,3 процентного пункта ставки на 0,5-1,3 п. п. по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, апартаментов, а также новых и готовых домов.
Вести.Ru 02:56
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Общество

«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Здоровье

Еще у 220 человек за сутки выявили коронавирус в Воронежской области

Во вторник, 9 июня, официально подтверждено заражение Covid-19 у 220 человек в Воронежской области, сообщили в пресс-центре облправительства.
Горком 02:07
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Общество

Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку

Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках после запуска Crew Dragon со стороны США

После успешного запуска в космос корабля Crew Dragon в свой адрес "Роскосмос" слышал лишь насмешки от американцев и не только.
DixiNews вчера в 15:04
1,3K
Политика

Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru вчера в 10:01
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Футбол

«Рубин» объявил о переходе Меркулова

Защитник «Урала» Михаил Меркулов продолжит свою карьеру в казанском «Рубине».
Матч ТВ 08:54
Наука

Ученые заявили о неспособности мозга объективно воспринимать мир

Американские нейрофизиологи и психологи установили, что человек не может объективно воспринимать окружающий мир.
Профиль вчера в 17:45
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

Известия 06:32
20
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
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Здоровье

187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:38
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Происшествия

Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Политика

Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве

Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС вчера в 08:20
Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

В список ненадежных попали агрегаты, устанавливаемые в модели Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60 2012-2015 годов выпуска.
SpeedMe 07 июня в 02:09
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Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
9
Общество

Путин поручил увеличить размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля.
Известия вчера в 21:55
1,6K
Происшествия

В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова

Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
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Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

RT на русском 07:25
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Политика

Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
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Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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Политика

Путин высоко оценил работу финансовой системы РФ

Путин дал высокую оценку финансовой системе и основным финансовым учреждениям, отметив, что их работа «очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная».
REGNUM 08:55
Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
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Шоу-бизнес

Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»

Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
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Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
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Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
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