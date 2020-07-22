Информацию об аресте РБК подтвердил представитель фирмы «Первое решение», владеющей брендом «Бабушка Агафья» и «дочкой» Natura Siberica.

Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica

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