Общество
РИА НовостиСуд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
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Недвижимость
В Петербурге вторичное жильё подорожало на 7,3%
Во вторник, 7 июля, стало известно, что в Петербурге во втором квартале 2020 года зафиксировали ажиотажный спрос на вторичное жильё.
Форпост Северо-Запад 04:09
Политика
Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации.
Известия 11:48
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Происшествия
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса
Российская газета 14:48
Наука
В затопленных пещерах Мексики нашли шахты древних индейцев
Дайверы, исследующие затопленные пещеры на полуострове Юкатан (Мексика), обнаружили на дне человеческие останки.
МИР 24 вчера в 02:15
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
В смерти сахалинца в долинской ЦРБ не нашли связи с коронавирусом
Причиной смерти мужчины, умершего вчера в долинской ЦРБ, является патологический процесс, обусловленный прогрессированием хронической почечной недостаточности, как следствия тяжелого течения сахарного диабета, сообщает телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо 04:31
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Общество
Власти США выделили $1,6 млрд на разработку вакцины от COVID-19
Американская компания Novavax получила $1,6 млрд на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Средства выделило правительство США.
News.ru 08:46
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Общество
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани
Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 08:31
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Технологии
Антитела к коронавирусу могут осложнять течение COVID-19
Разработчики вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией столкнулись в тем, что вырабатываемые в ответ на прививку антитела могут усиливать эффективность проникновения вируса в клетку.
ТАСС Наука 11:32
Здоровье
На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом
Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.
РИА Новости 07:29
Политика
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Кандидат от Демократической партии США на президентских выборах Джо Байден пообещал, что в случае победы восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:29
Игры
Test Drive Unlimited Solar Crown анонсировали в ходе шоу Nacon
Игромания.ру 13:51
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ
«Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.
Metaratings 15:00
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
Космос
NASA обнаружила более 80 недоработок в космическом корабле Starliner
В NASA обнаружили более 80 проблем, требующих доработки, в новом космическом корабле Starliner от компании Boeing.
РЕН ТВ 18:12
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде
В разговоре с адвокатом Херд Депп уже признал, что употреблял "все известные наркотики", а также отметил, что актриса просила его об объятиях уже после того, как в адрес Деппа был выписан запретительный ордер.
Газета.Ru 06:49