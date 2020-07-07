Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
Читать в источнике
Комментировать322

Подробнее о событии

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

РИА Новости14:49

Бывшего спецкора «Ъ» Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене

Коммерсантъ17:06

Суд о мере пресечения для Сафронова будет закрытым

Интерфакс06:16

Адвокат: «Следствие ничего не предоставило сегодня в основание своих подозрений»

Медиазона15:48

ФСБ просит суд арестовать Ивана Сафронова

Ведомости08:50

Суд арестовал Ивана Сафронова

ТАСС14:48

Защита журналиста Сафронова обжалует его арест

РБК15:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК 12:17
428
Транспорт

Железнодорожный переезд в Антипихе закроют 9 июля

Легковым автомобилям предлагается проезжать через прямоугольную водопропускную трубу в теле насыпи ж/д переезда.
Московский Комсомолец Чита 19:51
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК 05 июля в 20:19
77
Политика

Байден пообещал в случае победы на выборах вернуть США в состав ВОЗ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае победы на выборах восстановить членство страны во Всемирной организации здравоохранения.
Аргументы и Факты 20:02
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
70
Армия и оружие

Роту бойцов KSK расформировали в Германии из-за экстремизма

Evo-rus.com вчера в 12:00
82
Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
90
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,9K
Общество

На Сахалине после дезинфекции возобновили работу два детских сада

REGNUM 05 июля в 20:47
Футбол

На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста

В издании уточняют, что все игроки в этот момент бросились на землю, прикрывая головы руками. Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов.
Телеканал Санкт-Петербург 06:56
Политика

На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
1
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 06:13
35
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
553
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани

Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 08:31
286
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,7K
Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
1
Игры

Новая игра Werewolf: The Apocalypse – Earthblood выйдет в феврале

Goroday.ru 16:46
Наука

Оптомеханическая система уменьшила квантовый шум при комнатной температуре

Чтобы подавить естественный квантовый шум и повысить точность измерений, физики приводят системы в специальные сжатые состояния — то есть уменьшают разброс одной величины ценой увеличения разброса другой (подробнее об этом можно узнать в материале «Точилка для квантового карандаша»).
N+1 11:01
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
39
Экономика

В Петербурге инвестируют почти 1 млрд рублей в два новых производства

В особой экономической зоне "Санкт-Петербург" разместятся два новых производства с объёмом инвестиций 880 млн рублей.
DP.RU 09:14
20
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
183
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
182
Политика

В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 18:50
1
Политика

Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России

Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
РБК 16:19
2
Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
844
Наука

Организм может уничтожить коронавирус до выработки антител

Live24 04:49
27
Гаджеты

Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti

Игромания.ру 12:09
27
Политика

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
2
Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
662
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
5,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
Главное