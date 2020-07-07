Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество
Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам
ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.
ТАСС 15:25
Общество
Журналист Леонид Парфенов покинул Россию
Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
Футбол
Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
RT на русском 15:25
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Общество
Собчак отпустили из полиции без составления протокола
Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
Известия 14:54
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Политика
Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ
Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:36
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Здоровье
В Сосногорске появились два очага заболевания коронавирусом
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщает руководитель администрации Сосногорска Сергей Дегтяренко на своей странице "ВКонтакте", на территории района зафиксированы два очага распространения COVID-19.
ИА БНК 13:32
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Армия и оружие
Эстония отправила Украине пистолеты Макарова для укрепления обороны
Как сообщается, Киеву было отправлено 2,4 тысячи пистолетов Макарова для военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе.
Discover24 11:40
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета 09:07
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Хоккей
Игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов
Сообщается, что игрокам лиги гарантировано участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годах.
Матч ТВ 12:34
Общество
Суд оштрафовал псковскую журналистку по делу об оправдании терроризма
Аргументы и Факты вчера в 05:54
Игры
Разработчики GreedFall анонсировали новую игру
CyberSport.ru 15:11