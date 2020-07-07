Общество
РИА НовостиСуд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
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Здоровье
СКР в I квартале передал в суд 52 уголовных дела в отношении врачей
52 уголовных дела в отношении врачей передал в суд Следственный комитет РФ (СКР) в первом квартале этого года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".
Интерфакс 18:46
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Здоровье
В Хабаровском крае обучили свыше 1 тыс. медиков для борьбы с COVID-19
Обучение по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае прошли свыше 1 тыс. медиков, сообщил глава региона Сергей Фургал.
ТАСС 20:27
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Происшествия
Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну
Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым государственной тайны, отмечает ТАСС.
Политика Сегодня 16:55
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Экономика
Коллапс украинского машиностроения — неизбежность
3 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что Евросоюз «серьезно обеспокоен» (что в переводе означает «не рекомендует», а по факту — «запрещает») намерением украинского правительства «ввести в качестве пилотного проекта требование 15% — 30% удельного веса критерия локализации машиностроительной техники в Украине».
REGNUM 13:14
Игры
Игры для Xbox Series X покажут 23 июля
Корпорация Microsoft проведёт 23 июля презентацию игр для консоли Xbox Series X под названием Xbox Games Showcase.
The GEEK 15:57
Экономика
В Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
REGNUM 04:13
Авто
Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в России
Назвали самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России по итогам первого полугодия 2020 года.
Тарантас Ньюс 08:15
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
МедиаПоток вчера в 07:43
Наука
Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет
Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Политика
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Политика
Байден пообещал ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Коммерсантъ 21:44
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Авто
Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап
Создатели родстера "Крым" планируют выпустить пикап с футуристичным дизайном, выполненным в духе Tesla Cybertruck.
Новые автомобили 08:03
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Общество
В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер
Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:38
Армия и оружие
ЗРС С-500 «Прометей» поступят в ВС России уже в 2020 году
Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей" в российскую армию запланированы на нынешний год.
Газета.Ru 17:50
Космос
Два астероида и одну галактику запечатлел телескоп «Хаббл»
За прошедший год около 9000 добровольцев со всего мира изучили 140 000 снимков, сделанных «Хабблом», и обнаружили на них 1500 следов астероидов – то есть примерно по одному астероиду на каждую сотню снимков.
РИА ОмскПресс вчера в 06:09
Футбол
Семин анонсировал отставку Кикнадзе
В конечном итоге конфликт с фанатами приведет к отставке Кикнадзе.
ProstoProSport 16:44
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55