Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
Читать в источнике
Комментировать348

Подробнее о событии

Защита намерена обжаловать арест Сафронова

Медиазона15:20

Бывшего спецкора «Ъ» Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене

Коммерсантъ17:06

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

РИА Новости14:49

Суд арестовал советника главы «Роскосмоса» Сафронова по делу о госизмене

RT на русском16:27

Защита журналиста Сафронова обжалует его арест

РБК15:19

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца

Ведомости13:51

Суд арестовал Ивана Сафронова

ТАСС14:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Здоровье

СКР в I квартале передал в суд 52 уголовных дела в отношении врачей

52 уголовных дела в отношении врачей передал в суд Следственный комитет РФ (СКР) в первом квартале этого года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".
Интерфакс 18:46
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,9K
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
568
Здоровье

В Хабаровском крае обучили свыше 1 тыс. медиков для борьбы с COVID-19

Обучение по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае прошли свыше 1 тыс. медиков, сообщил глава региона Сергей Фургал.
ТАСС 20:27
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
103
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
5
Общество

Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
75
Происшествия

Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну

Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым государственной тайны, отмечает ТАСС.
Политика Сегодня 16:55
6
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
888
Экономика

Коллапс украинского машиностроения — неизбежность

3 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что Евросоюз «серьезно обеспокоен» (что в переводе означает «не рекомендует», а по факту — «запрещает») намерением украинского правительства «ввести в качестве пилотного проекта требование 15% — 30% удельного веса критерия локализации машиностроительной техники в Украине».
REGNUM 13:14
Игры

Игры для Xbox Series X покажут 23 июля

Корпорация Microsoft проведёт 23 июля презентацию игр для консоли Xbox Series X под названием Xbox Games Showcase.
The GEEK 15:57
3
Экономика

В Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
REGNUM 04:13
10
Авто

Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в России

Назвали самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России по итогам первого полугодия 2020 года.
Тарантас Ньюс 08:15
8
Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

МедиаПоток вчера в 07:43
39
Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Газета.Ru 21:34
Наука

Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет

Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47
8
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
185
Политика

Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
6
Политика

Байден пообещал ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Коммерсантъ 21:44
20
Экономика

Как штрафовали бизнес за экологию

История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
4
Авто

Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап

Создатели родстера "Крым" планируют выпустить пикап с футуристичным дизайном, выполненным в духе Tesla Cybertruck.
Новые автомобили 08:03
26
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
236
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
1,1K
Общество

В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер

Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:38
1
Армия и оружие

ЗРС С-500 «Прометей» поступят в ВС России уже в 2020 году

Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей" в российскую армию запланированы на нынешний год.
Газета.Ru 17:50
3
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
29
Армия и оружие

Российские военные следят за судами НАТО в Черном море

Газета.Ru 13:06
428
Космос

Два астероида и одну галактику запечатлел телескоп «Хаббл»

За прошедший год около 9000 добровольцев со всего мира изучили 140 000 снимков, сделанных «Хабблом», и обнаружили на них 1500 следов астероидов – то есть примерно по одному астероиду на каждую сотню снимков.
РИА ОмскПресс вчера в 06:09
Футбол

Семин анонсировал отставку Кикнадзе

В конечном итоге конфликт с фанатами приведет к отставке Кикнадзе.
ProstoProSport 16:44
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
Главное