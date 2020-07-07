Общество
РИА НовостиСуд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
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Адвокат: «Следствие ничего не предоставило сегодня в основание своих подозрений»
Медиазонавчера в 15:48
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Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Политика
Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая
К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
РБК вчера в 22:21
Футбол
«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru вчера в 17:15
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия вчера в 05:08
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Футбол
Лэмпард: «Челси» должен был убить интригу в матче с «Кристал Пэлас»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 34-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (3:2).
Чемпионат вчера в 16:13
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 12:14
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио
News.ru вчера в 21:32
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Политика
Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
Происшествия
Водитель мотоцикла насмерть сбил мужчину в Хамовниках
Вечерняя Москва 05 июля в 02:49
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Футбол
Леан после победы над «Ювентусом» поблагодарил Ибрагимовича
Нападающий «Милана» Рафаэл Леан после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) отметил, что команда заслужила 3 очка.
Спорт-Экспресс вчера в 19:42
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Общество
В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 06 июля в 00:19
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:23
Общество
В июле в РФ автоматически начислят девять выплат и пособий
Если после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, то продление произойдет автоматически, но только на 3 месяца.
Независимый публицист вчера в 23:51
Общество
Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19
Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
РИА Новости 00:50
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Единоборства
Макгрегор эмоционально ответил на слова о бое с Хабибом и удалил твит
Ирландский боец, экс-временный чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на слова Дастина Порье.
CT news вчера в 05:43
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина, который якобы являлся куратором руководителей Донецкой Народной Республики (ДНР).
ФАН вчера в 17:19
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57
Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 05:11
Наука
Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет
Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM вчера в 03:47
Здоровье
Минздрав Алтайского края: Ситуация с COVID-19 кардинально поменялась
По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, если на первых этапах распространения коронавируса в крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в настоящее время ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших.
Коммерсантъ Новосибирск 00:51
Общество
Приемным родителям увеличат пенсии
С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
Российская газета 00:46