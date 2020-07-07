Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Общество В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр. 4

Политика Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море. 119

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 1,9K

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае. 195

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 865

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 100

Политика Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. 43

Футбол Леан после победы над «Ювентусом» поблагодарил Ибрагимовича Нападающий «Милана» Рафаэл Леан после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) отметил, что команда заслужила 3 очка.

Общество В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.

Общество В июле в РФ автоматически начислят девять выплат и пособий Если после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, то продление произойдет автоматически, но только на 3 месяца.

Общество Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19 Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.

Политика СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР» Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина, который якобы являлся куратором руководителей Донецкой Народной Республики (ДНР). 11

Здоровье Минздрав Алтайского края: Ситуация с COVID-19 кардинально поменялась По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, если на первых этапах распространения коронавируса в крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в настоящее время ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших.