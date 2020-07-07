Общество
РИА НовостиСуд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
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Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду.
Новые автомобили 12:37
Гаджеты
Google выпустила два обновления Android
Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ 14:15
Политика
Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям
Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Вести.Ru 22:54
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже
Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT.
Megaobzor.com 16:07
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Происшествия
В Японии из-за ливней погибли 57 человек
Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
РИА Новости 22:10
Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ 23:23
Политика
СБУ сообщила о задержании одного из «кураторов ДНР» в Киеве
Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, по данным спецслужбы, в течение шести лет курировал самопровозглашенную ДНР по линии Главного разведывательного управления Генштаба России.
Дождь 16:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Здоровье
В связи с резким ростом количества инфицированных на Алтае ужесточают меры
Отрицательная динамика (точнее, быстро растущее количество заболевших) сохраняется на протяжении нескольких дней, только за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай заболевания.
Бийский рабочий 12:00
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации.
МИР 24 05:21
Общество
В Петербурге восстановили граффити с изображением Иосифа Бродского
Впервые граффити появилось на стене питерской школы 24 мая в день рождения Бродского, однако руководство учебного заведения решило его закрасить.
Эхо Москвы 22:09
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК 21:23
Футбол
ФК «Ростов» подписал македонского форварда за 1 млн евро
По предварительным данным, трансфер обошелся "Ростову" в сумму около миллиона евро, игрок подпишет контракт с "желто-синими" на пять лет.
Панорама Ростова-на-Дону 13:00
Происшествия
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
Экономика
Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России
С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет.
НГС 21:00
Армия и оружие
В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани
Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН 10:28
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Общество
Выплаты и документы, которые продлили из-за коронавируса. Список
В этом году из-за пандемии коронавируса автоматически продлевается действие некоторых выплат и госуслуг.
URA.Ru 22:52
Армия и оружие
Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные
Попытки Российской Федерации найти замену западным двигателям для новых кораблей военно-морского флота привели к весьма любопытным результатам.
Госновости 05:21
Общество
В России отмечается День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
Происшествия
В Республике Алтай скончались еще два пациента с коронавирусом
Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у семи человек, прибывших на работу в Турочакский район, у трех жителей Майминского района и у 18-летней жительницы Горно-Алтайска.
RuNews24.ru 05 июля в 23:41
Общество
В России предложили продавать квартиры в новостройках с мебелью
Новые квартиры с отделкой могут начать продавать с мебелью.
Известия 17:20
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36