Общество
РИА НовостиСуд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
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Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Политика
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Футбол
Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах
Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro 12:34
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные
Попытки Российской Федерации найти замену западным двигателям для новых кораблей военно-морского флота привели к весьма любопытным результатам.
Госновости 05:21
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ
«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.
Чемпионат 14:56
Футбол
Фанаты «Фиорентины»: «Рибери, помой свой рот. Богатых грабят везде»
Фанаты "Фиорентины" раскритиковали полузащитника Франка Рибери, который резко высказался о Флоренции.
Soccer.ru 11:11
Игры
Microsoft покажет новые игры для Xbox Series X 23 июля
Мероприятие от Microsoft начнется 23 июля в 19:00 по московскому времени. Игроков ждет показ грядущих игр для Xbox Series X, Xbox One и РС.
Srnsk вчера в 17:24
Политика
Грузия обогнала соседние государства в Индексе паспортов
Паспорт США занял в рейтинге седьмую строчку за возможность въехать в 185 стран, английский и швейцарские документы поделили с ним эту строчку.
Городовой 12:42
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.
Аргументы и Факты вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
В Атланте из-за беспорядков объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию
ToDay News Ufa 03:36
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Наука
Ученые доказали, что люди не знают, чего хотят от идеального партнера
Механизм выбора идеального партнера исследовали ученые Калифорнийского университета в Дэвисе, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12:44
Футбол
Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко
ODDS.ru вчера в 05:10
Политика
США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
До презентации Dodge Durango SRT Hellcat самым мощным серийным кроссовером считался Jeep Grand Cherokee с мотором Hemi V8.
Tvoe-avto.com 04 июля в 14:57
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.
RT на русском 17:13
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14