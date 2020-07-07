Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
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